Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции со студентами Австралийского национального университета призвал КНР объединиться и «единым фронтом» ударить по России, передает телеканал CNN
Согласно результатам опроса вернувшихся из плена военных, побоям и физическому насилию подверглись 81% военнослужащих, к съемкам пропагандистских видео насильно привлекли 55% военнослужащих, 46% не получили необходимую медицинскую помощь, а 79% военных не смогли связаться с родственниками, указал он.