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CNN: президент Украины Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться и «единым фронтом» выступить против России.
Lenta.ru
Китаю следует объединиться с коллективным Западом в борьбе против России.
ФАН
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции со студентами Австралийского национального университета призвал КНР объединиться и «единым фронтом» ударить по России, передает телеканал CNN
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Центральная Служба Новостей
Согласно данным телеканала, Зеленский также признал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России.
Lenta.ru

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CNN: президент Украины Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России
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CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России
Газета.Ru09:44
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CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России
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CNN: Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России
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CNN: Зеленский призвал Китай объединиться против России
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