Газета.RuCNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой аренеЭксперты назвали телеканалу CNN основные факторы, которые привели к усилению роли президента России Владимира Путина на мировой арене.Газета.RuИздание процитировало слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии генерала Рихо Терраса, который сравнил Путина с «уличным бойцом».Телеканал 360°По мнению журналистов, российский лидер в очередной раз продемонстрировал уверенность в своих силах во время газового кризиса в Европе, когда цены на голубое топливо побили все возможные рекорды.News.ruБолее того, Россия не ищет одобрения Запада и реализует правильный подход в международных отношениях, в то время как западные страны ведут неэффективную политику, подытожили в CNN.Политическая ЭкспертизаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMЭкономика сегодняСлово и ДелоИноСМИЦентральная Служба НовостейЦарьградПолитРоссияКурьер. Среда. БердскИнфоСМИРамблерНародные новостиiReactorDiscover24Life.ruАктуальные НовостиГлагоLПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаНевские НовостиПодробнее о событииCNN: Запад создал «опасную версию» ПутинаLenta.ru02:06CNN: эксперты Джайлз и Террас обвинили Запад в появлении самой опасной версии президента ПутинаТелеканал 360°06:33CNN: Запад не понял Путина и поплатился за этоВести.Ru05:01CNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой аренеГазета.Ru02:58Главное за день. 24 октября: уход мэтра и опасный ПутинSmotrim.ru11:43CNN: Запад сам создал «опасную версию» ПутинаURA.Ru00:25CNN (США): как Запад создал самую опасную версию ПутинаИноСМИвчера в 10:02Показать ещёОценить677Поделиться