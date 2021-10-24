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CNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой арене

Эксперты назвали телеканалу CNN
 основные факторы, которые привели к усилению роли президента России Владимира Путина на мировой арене.
Газета.Ru
Издание процитировало слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии генерала Рихо Терраса, который сравнил Путина с «уличным бойцом».
Телеканал 360°
По мнению журналистов, российский лидер в очередной раз продемонстрировал уверенность в своих силах во время газового кризиса в Европе, когда цены на голубое топливо побили все возможные рекорды.
News.ru
Более того, Россия не ищет одобрения Запада и реализует правильный подход в международных отношениях, в то время как западные страны ведут неэффективную политику, подытожили в CNN.
Политическая Экспертиза

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