По словам Шмида, немецкие власти не станут поддерживать агрессивную риторику Соединенных Штатов и выступят против потенциального военного противостояния Вашингтона и Пекина, поскольку смогут сделать «не так уж много» в случае боевых действий.
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.