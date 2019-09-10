с чего всё началось

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Происшествия В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».

Политика Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.

Гаджеты Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Происшествия В Крыму ищут унесенного в море подростка Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Политика Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Футбол Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса» Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Общество Пенсионеров в России оказалось вдвое больше молодёжи Больше всех в стране проживает пенсионеров — людей в возрасте от 60 лет и выше. Их насчитали больше 32 млн человек.

Политика Украина приостановила расторжение соглашений с Россией Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.

Политика Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.

Происшествия Ландшафтный пожар в Батайске потушили Ландшафтный пожар, который разгорелся вчера в Батайске на северной окраине озера Соленое, потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Футбол Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020 Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.

Политика Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.

Общество Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.

Экономика В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита» В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.