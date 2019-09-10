Политика

RT на русскомRT на русскомCNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
В частности, три источника в Белом доме заявили
 телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
RT на русскомвчера в 21:51

Подробнее о событии

CNN узнал о списке из десяти кандидатур на замену Болтона

Интерфаксвчера в 21:33

CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

RT на русскомвчера в 21:51

CNN: на пост помощника президента США по нацбезопасности претендуют 10 человек

ТАССвчера в 22:12

СМИ: На место Болтона рассматриваются десять кандидатур

Life.ruвчера в 21:52

СМИ назвали главных претендентов на пост помощника президента США по нацбезопасности

Московский Комсомолецвчера в 23:05

CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону

РБК02:03

Кто займет место Болтона? Вашингтон начал подбирать кандидатуру

Телеканал 360°вчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию

Bimru.ru вчера в 08:23
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане

Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией

Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».
LiveSport.ru вчера в 16:21
Политика

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.
RT на русском 02:05
Гаджеты

Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России

Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика

Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Футбол

Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 11:50
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество

Пенсионеров в России оказалось вдвое больше молодёжи

Больше всех в стране проживает пенсионеров — людей в возрасте от 60 лет и выше. Их насчитали больше 32 млн человек.
News.ru вчера в 21:33
Политика

Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Происшествия

В Ленинградской области сгорели двенадцать микроавтобусов

РИА Новости 02:11
Политика

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Эхо Москвы 02:32
Шоу-бизнес

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Политика Сегодня вчера в 13:23
Происшествия

Ландшафтный пожар в Батайске потушили

Ландшафтный пожар, который разгорелся вчера в Батайске на северной окраине озера Соленое, потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Rostof.ru 00:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Наука

Ученые разработали биоморфную модель нейрона для имитации работы мозга

РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Футбол

Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020

Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.
Клопс 00:59
Политика

Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.
РИА Новости 09 сентября в 20:20
Экономика

В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»

В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг вчера в 10:46
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джон Болтон
Американский политик
Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное