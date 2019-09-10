Политика
RT на русскомCNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону
Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В частности, три источника в Белом доме заявили телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.RT на русскомвчера в 21:51
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СМИ назвали главных претендентов на пост помощника президента США по нацбезопасности
Московский Комсомолецвчера в 23:05
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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РИА Новости 05:00
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Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.
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CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
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Матч 1/16 Олимп Кубка России между красноярским "Енисеем" и петербургским "Зенитом" состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее.
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