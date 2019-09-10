Политика
RT на русскомCNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону
Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В частности, три источника в Белом доме заявили телеканалу, что в качестве возможного преемника Болтона рассматривается спецпредставитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.RT на русскомвчера в 21:51
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СМИ назвали главных претендентов на пост помощника президента США по нацбезопасности
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