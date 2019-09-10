с чего всё началось

Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону

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