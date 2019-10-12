Армия и оружие
Газета.RuCNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России
Коммерсантъвчера в 13:13
СМИ: сирийские курды решили попросить Россию защитить их от Турции
Московский Комсомолецвчера в 15:07
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Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия вчера в 15:16
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва 10 октября в 03:24
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
РИА Новости вчера в 22:12
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Авто
Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Хоккей
Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:07
Авто
В Сети показали трехосный автодом на базе «Нивы»
В результате получились два трехосных дома на колесах, один из которых вскоре отправился обратно в Тольятти в качестве оплаты за два поставленных «АвтоВАЗом» автомобиля.
Автоновости дня вчера в 10:00
Армия и оружие
ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии
Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия вчера в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
Российская газета вчера в 20:03
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Sports.ru вчера в 19:49
Происшествия
В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
RT на русском вчера в 23:34
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Гаджеты
MSI Alpha 15 – первый ноутбук с AMD Radeon RX 5500
MobiDevices вчера в 03:04
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Космос
NASA прервало трансляцию с МКС из-за сообщения о смерти Леонова
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
ФАН 11 октября в 13:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru 11 октября в 05:12
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 20%
Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.
РИА Новости 11 октября в 11:19