Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuCNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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CNN: Сирийские курды захотели просить помощи у России

РЕН ТВ00:56

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Газета.Ruвчера в 16:59

СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России

Коммерсантъвчера в 13:13

Сирийские курды призвали США добиться остановки военной операции Турции

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Московский Комсомолецвчера в 15:07

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

РБКвчера в 14:28

Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии

ТАССвчера в 17:33
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В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
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Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
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Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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Политика

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
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Marvel планирует снять женское супергеройское кино

По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
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Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru вчера в 07:10
Политика

Китай создал боевую летающую тарелку

Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Авто

Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол

Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Хоккей

Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:07
Авто

В Сети показали трехосный автодом на базе «Нивы»

В результате получились два трехосных дома на колесах, один из которых вскоре отправился обратно в Тольятти в качестве оплаты за два поставленных «АвтоВАЗом» автомобиля.
Автоновости дня вчера в 10:00
Армия и оружие

ВС Турции могли намеренно вести огонь по военным США в Сирии

Вооруженные силы Турции могли намеренно вести артиллерийский обстрел позиций американских военных в районе сирийского города Кобани, чтобы оттеснить их от сирийско-турецкой границы.
Известия 00:49
Происшествия

В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия вчера в 06:41
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости вчера в 08:13
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Депутат Госдумы ответил на обвинения Британии в «российской агрессии»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил, что данное высказывание свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса.
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В ряде регионов России началось сокращение сотрудников ГИБДД

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.
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Общество

В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма

Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Гаджеты

MSI Alpha 15 – первый ноутбук с AMD Radeon RX 5500

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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

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Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.
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