Армия и оружие
Газета.RuCNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал CNN, командующий формированием СДС призывает Вашингтон либо помешать военной операции в Сирии, либо разрешить договориться с правительством САР.РЕН ТВ15:05
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Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Коммерсантъ 23:35
Кино
В США скончался актёр Роберт Форстер
Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
Говорит Москва 00:41
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Наука
Кораллы оказались способны к регенерации
Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.
SciencePop вчера в 01:12
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
Пожар на складе в Ленинградской области потушен
РИА Новости 22:46
Армия и оружие
Турция уничтожила более ста «террористов» с начала операции в Сирии
News.ru 10 октября в 07:36
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Хоккей
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Армия и оружие
Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.
RT на русском 10 октября в 14:17
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Спорт
Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде
Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Политика
В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости 21:43
Футбол
Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Происшествия
В московском кафе произошла перестрелка
В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.
Вести.Ru 15:57
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM 10 октября в 11:09
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
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