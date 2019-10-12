с чего всё началось

Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.

Кино В США скончался актёр Роберт Форстер Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.

Здоровье Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Наука Кораллы оказались способны к регенерации Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.

Спорт Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Армия и оружие Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.

Политика В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.

Происшествия В Брянске нашли забетонированное тело мужчины В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Футбол Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.

Происшествия В московском кафе произошла перестрелка В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

Экономика СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.