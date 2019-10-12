Армия и оружие
Газета.RuCNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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Футбол
«Спорт Бизнес ONLINE»: Новиков останется главным тренером «Динамо»
Казанское издание «Спорт Бизнес ONLINE» сообщает, что руководство «Динамо» выразило доверие исполняющему обязанности главного тренера Кириллу Новикову.
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти
По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
Политика
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Бурятии
Общество
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Космос
На спутнике Сатурна зарождается жизнь?
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
Гаджеты
Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов
На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Гаджеты
GeForce GTX 1660 Super получит память GDDR6
До недавнего времени не было точно известно, какую память получит новая видеокарта GeForce GTX 1660 Super.
Общество
В Канаде ввели режим ЧС из-за снегопада
Премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС.
Кино