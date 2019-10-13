Армия и оружие
Газета.RuCNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий СДС призвал американские власти помочь организации в прекращении атаки армии Турции, сказав, что иначе они будут заключаться сделку с режимом президента Сирии Башара Асада и Россией. Абди также обвинил США в предательстве и аморальном поведении.
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СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России
Коммерсантъвчера в 13:13
СМИ: сирийские курды решили попросить Россию защитить их от Турции
Московский Комсомолецвчера в 15:07
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Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
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В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
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Евразия Daily 11 октября в 08:22
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Футбол
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Сегодня, 13 октября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными Кипра и России.
Бомбардир.ру 02:12
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
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РИА Новости вчера в 21:43
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РИА Новости вчера в 08:13
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
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Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
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Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
Компания Volkswagen сообщила, что официальный дебют хэтчбека Volkswagen Golf восьмой генерации состоится 24 октября в Вольфсбурге.
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На Гран При Японии Себастьян Феттель рисковал получить штраф за фальстарт.
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Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
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Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
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Вести.Ru вчера в 07:10
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Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33