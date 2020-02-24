Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
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