Политика
Газета.RuCNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
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Общество
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
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Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок
В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.
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Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
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У YouTube и TikTok появится конкурент
СМИ сообщили, что у YouTube и TikTok появится конкурент.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
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В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
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Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Политика
Скрытые камеры следили за Ассанжем в посольстве Эквадора
Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер.
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Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Футбол
Балотелли подал в суд на девушку, обвинив ее в вымогательстве
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился в полицию и обвинил в вымогательстве девушку, с которой ранее у итальянца был половой контакт, сообщает Nice-Matin.
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Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Происшествия
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка
Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
Общество
Диетологи назвали вредные для сна продукты
Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
Общество
Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Общество
СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Хоккей
29 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Сан-Хосе»
31-летний российский голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» с первых минут, отразил 29 бросков из 30.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Политика
«Аль-Каида» подтвердила гибель лидера Касима аль-Рейми
Запрещённая в России террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) подтвердила гибель своего эмира (лидера) Касима аль-Рейми.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Футбол
Стадионы Бундеслиги затихают в память о жертвах массового убийства в Ханау
Германия скорбит всю неделю, все матчи текущего тура Бундеслиги и Бундеслиги 2 начинаются с минуты молчания в память о жертвах.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Политика
В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше
Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы.