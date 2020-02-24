Политика
Газета.RuCNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
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Политика
Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины к России
Решение арбитражного трибунала в Гааге по делу "Украина против России" является лишь промежуточным.
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Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
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В Екатеринбурге госпитализируют детей с подозрением на коронавирус Кировский суд удовлетворил иск Роспотребнадзора.
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По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
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Большинство американцев уверены в переизбрании Трампа на новый срок
В ноябре 2020 года Дональд Трамп будет переизбран на второй президентский срок. Такого мнения придерживаются более 60% граждан США.
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Футболист Тарасов получил травму
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Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
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Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
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США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».
Наука
Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться
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Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
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СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
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Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
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В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
Финансы
Куда вложить деньги во время коронавируса и проблем в экономике
В свою очередь, в позитивном сценарии доллар/рубль в ближайшее время вернется в 63.
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Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.