Политика
Пятый каналCNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
Скандал вокруг публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского еще только набирает свои обороты, но первые жертвы раскручивающегося маховика уже становятся видны. CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
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Газета.Ru 01:05
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
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РБК 07:33
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ вчера в 07:53
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Главный тренер «Монако» считает Головина лучше Фабрегаса
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сравнил возможности полузащитников Александра Головина и Сеска Фабрегаса, выделив прогрессирующие способности россиянина.
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«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
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Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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Власти Саудовской Аравии подтолкнут местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы с Россией, сообщил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.
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РИА Новости 26 сентября в 06:51
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Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
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Mercedes подтвердил контракт с McLaren
Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.
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На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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