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CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»

Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.
Ведомости
Фотографии были сделаны с помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space.
РИА Новости
Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.
RT на русском
«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Говорит Москва

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