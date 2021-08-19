ВедомостиCNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.ВедомостиФотографии были сделаны с помощью коммерческого спутника, принадлежащего американской аэрокосмической компании Capella Space.РИА НовостиАмериканские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.RT на русском«Буревестник» — перспективная российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvДума ТВВечерняя МоскваРосбалтЦарьградИА Красная ВеснаИнфоСМИiReactorВоенное делоНародные новостиRT на русскомhellovoronezh.ruПолитическая ЭкспертизаРБКПятый каналНовые ИзвестияНовая газетаREGNUMИнфо24Вологда.рфДума ТВПодробнее о событииCNN: РФ готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Военное деловчера в 01:41CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей»РБКвчера в 08:47В США заявили о возможной подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»Военное обозрениевчера в 03:01CNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты «Буревестник»РИА Новостивчера в 09:54CNN (США): новые спутниковые снимки указывают на возможную подготовку России к испытанию ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (CNN)ИноСМИвчера в 23:04В США заявили о подготовке РФ испытаний крылатой ракеты «Буревестник»РЕН ТВвчера в 20:43CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Lenta.ruвчера в 19:54Показать ещёОценить544Поделиться