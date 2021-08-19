ВедомостиCNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.ВедомостиСМИ обнародовало якобы кадры со спутника, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.RT на русскомАмериканские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.RT на русскомРоссийские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВPiter.tvВечерняя МоскваРосбалтЦарьградИА Красная ВеснаИнфоСМИiReactorВоенное делоНародные новостиRT на русскомhellovoronezh.ruПолитическая ЭкспертизаРБКПятый каналНовые ИзвестияНовая газетаREGNUMИнфо24Дума ТВПодробнее о событииCNN: эксперты в США утверждают, что Россия готовит испытание новейшей ракеты «Буревестник»РИА Новостивчера в 09:54CNN: Россия готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Lenta.ruвчера в 19:54В США заявили о возможной подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»Военное обозрениевчера в 03:01CNN: РФ готовит испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник»Военное деловчера в 01:41CNN (США): новые спутниковые снимки указывают на возможную подготовку России к испытанию ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (CNN)ИноСМИвчера в 23:04В США заявили о подготовке РФ испытаний крылатой ракеты «Буревестник»РЕН ТВвчера в 20:43CNN сообщил о подготовке России к испытаниям «летающих Чернобылей»РБКвчера в 08:47Показать ещёОценить629Поделиться