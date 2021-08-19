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CNN сообщил о подготовке в России новых испытаний ракеты «Буревестник»

Россия готовится провести новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной установкой «Буревестник», сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии компании Capella Space.
Ведомости
СМИ обнародовало якобы кадры со спутника, сделанные аппаратом аэрокосмической компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.
RT на русском
Американские эксперты заявили, что на изображениях заметны признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты.
RT на русском
Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
РИА Новости

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