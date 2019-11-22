Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников.
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CNN: сотрудника ФБР заподозрили в подделке документа, касающегося слежки за штабом Трампа

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Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
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Матч ТВ 01:37
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
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Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

Коммерсантъ 06:42
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском 06:03
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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
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ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

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Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело 02:42
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
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«Участие Пензенской области в пилотном проекте позволит, во-первых, увеличить число пациентов, получающих лекарства бесплатно, а во-вторых, сделать еще один существенный шаг вперед на пути стабилизации уровня смертности населения от сердечно-сосудистой патологии», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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Овечкин приготовил пиццу и доставил заказ по адресу

Капитан "столичных" на день стал изготовителем пиццы. Ови лично доставлял приготовленный своими руками продукт заказчикам.
Life.ru 03:25
Технологии

В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН 20 ноября в 19:25
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В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Футбол

Миранчук попал на обложку итальянского издания Tuttosport

Итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного "Локомотива" Алексея Миранчука.
Газета.Ru 06:14
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»

«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Ведомости вчера в 00:47
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Домашние бульоны обладают противомалярийным действием

Русская Планета 19 ноября в 17:32
Кино

Стартовали съемки 8-го сезона сериала «Склифосовский»

7-й сезон сериала «Склифосовский» выходит в эфир канала «Россия 1» Стартовали съемки 7-го сезона сериала «Склифосовский»
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Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Футбол

Определились пары стыковых матчей квалификации ЕВРО-2020

Стали известны пары стыковых матчей за право выступить на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
РИА Новости 06:35
Общество

Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
News.ru 04:35
Политика

Си Цзиньпин рассказал, в чем заключается китайская мечта

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин стремится вернуть причитающуюся ему достойную позицию.
ПолитРоссия 05:36
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
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