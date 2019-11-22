Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников.
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