Политика
В городе RCNN: подал в отставку Курт Волкер
Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку. Причиной для подобного решения стала публикация текста жалобы, написанной неизвестным сотрудником американских спецслужб, сообщает телекомпания CNN, которая ссылается на данные полученные от трех источников.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Здоровье
Володин предложил снизить цены на парковку в новом аэропорту Саратова
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью "ГТРК-Саратов" сообщил, что стоимость парковки в новом аэропорту "Гагарин" завышена.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:29
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).
Lenta.ru 03:50
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
В 1/16 финала Кубка лиги "Ливерпуль" выиграл со четом 2:0 у "Милтон Кейнс Донс" и прошел в следующую стадию турнира.
Вести.Ru 03:45
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Общество
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве
"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Политика
Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун уверен, что Запад завидует главе РФ
Политика Сегодня 04:19
Футбол
Баринов в юности мог оказаться в «Спартаке»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в юности мог оказаться в структуре «Спартака».
Матч ТВ 02:50
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Политика
Администрация США ограничивала доступ к записям бесед Трампа с Путиным
Администрация США ограничивала доступ к записям телефонных разговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru вчера в 03:33
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Общество
Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.
Известия вчера в 05:13
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Футбол
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
28 сентября стала известна зарплата российского полузащитника Павла Мамаева, который, по информации СМИ, уже подписал контракт с "Ростовом".
ProstoProSport 04:20
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости вчера в 08:38
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Пять продуктов, из-за которых вы не можете похудеть
При высоком уровне потребляемого сахара в организме не усваиваются витамины, например, витамин С. Дефицит важных веществ способствует нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета, повышенному риску воспаления и лишнему весу.
MedikForum.ru вчера в 22:30
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58