Политика

В городе RВ городе RCNN: подал в отставку Курт Волкер

Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку. Причиной для подобного решения стала публикация текста жалобы, написанной неизвестным сотрудником американских спецслужб, сообщает телекомпания CNN, которая ссылается на данные полученные от трех источников.
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Эхо Москвы03:30

Курт Волкер подал в отставку

Газета.Ru02:53

CNN: Курт Волкер подал в отставку

РИА Новостивчера в 19:13

Главные новости к утру 28 сентября

Коммерсантъ00:00

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

ТАССвчера в 19:54

CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

РБКвчера в 19:27

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

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Курт Волкер – первая жертва «украинского дела»

Вести.UZ03:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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