Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомCNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства. Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран.
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