Наука

Газета.RuГазета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org
, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.
Известиявчера в 23:11

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Опровергнута одна из версий гибели динозавров

Ин-спейс.ру16 января в 14:00

Геологи сняли с вулканов вину в гибели динозавров

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Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов

Экология Регионоввчера в 01:31

Вулканы оказались невиновны в вымирании динозавров

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В смерти динозавров могло быть виновато только падение астероида

Хайтеквчера в 10:42

Ученые выяснили, из-за чего погибли динозавры

Телеканал 360°вчера в 15:57

Ученые назвали причину вымирания динозавров

Известиявчера в 23:11
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Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
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По «Нарве» восстановили движение после смертельного ДТП с пешеходом

Мойка78 04:15
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Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Московский Комсомолец 01:14
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Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
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Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Макгрегор получит $3 млн за бой с Серроне на турнире UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
Коммерсантъ 01:29
Общество

Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:11
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 03:59
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
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Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
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Премьер Медведев и правительство ушли в отставку

Появились и комментарии самого Дмитрия Анатольевича: - Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, - заявил Медведев на встрече с президентом.
БрянскToday 15 января в 08:43
Армия и оружие

Чемезов: танки «Армата» в армию пока не пришли

Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".
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Футбол

Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые выступили против увеличения числа команд Российской Премьер-Лиги до 18, сообщает "Спорт-Экспресс".
Московский Комсомолец вчера в 00:36
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Алсу заподозрили в беременности

Некоторые подписчики знаменитости не удержались, поинтересовавшись можно ли ее поздравить с беременностью.
Bimru.ru 04:16
Шоу-бизнес

Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии

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Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
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Политика

Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Вечерняя Москва вчера в 12:33
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Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Наука

Мировой океан нагревается со скоростью пять атомных бомб в секунду

Ugpressa.ru 16 января в 00:22
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Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

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Экономика

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
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