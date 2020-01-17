Наука
Газета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.Известиявчера в 23:11
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Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов
Экология Регионоввчера в 01:31
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Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Культура
Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Единоборства
Макгрегор получит $3 млн за бой с Серроне на турнире UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
Общество
Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ
"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Политика
Премьер Медведев и правительство ушли в отставку
Появились и комментарии самого Дмитрия Анатольевича: - Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, - заявил Медведев на встрече с президентом.
Армия и оружие
Чемезов: танки «Армата» в армию пока не пришли
Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".
Футбол
Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые выступили против увеличения числа команд Российской Премьер-Лиги до 18, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Шоу-бизнес
Алсу заподозрили в беременности
Некоторые подписчики знаменитости не удержались, поинтересовавшись можно ли ее поздравить с беременностью.
Шоу-бизнес
Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Политика
Украинский министр залез под стол для поддержки премьера Гончарука
Министр юстиции Украины Денис Малюська необычным образом поддержал премьер-министра страны Алексея Гончарука, которые ранее подал заявление о своей отставке.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Наука
Мировой океан нагревается со скоростью пять атомных бомб в секунду
Происшествия
Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.