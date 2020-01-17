с чего всё началось

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.

Политика Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".

Общество Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ "В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.

Происшествия В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Политика Премьер Медведев и правительство ушли в отставку Появились и комментарии самого Дмитрия Анатольевича: - Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, - заявил Медведев на встрече с президентом.

Шоу-бизнес Алсу заподозрили в беременности Некоторые подписчики знаменитости не удержались, поинтересовавшись можно ли ее поздравить с беременностью.

Шоу-бизнес Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.