Наука

Газета.RuГазета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org
, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.
Известиявчера в 23:11

Подробнее о событии

Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов

Экология Регионоввчера в 01:31

Вулканы оказались невиновны в вымирании динозавров

Индикаторвчера в 00:53

Геологи сняли с вулканов вину в гибели динозавров

Naked Scienceвчера в 01:27

Опровергнута одна из версий гибели динозавров

Ин-спейс.ру16 января в 14:00

В гибели динозавров обвиняют астероид, а не вулканы

HotGeoвчера в 01:46

В смерти динозавров могло быть виновато только падение астероида

Хайтеквчера в 10:42

Ученые назвали причину вымирания динозавров

Известиявчера в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Игры

Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

CyberSport.ru вчера в 16:23
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса

Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Super.ru 16 января в 06:50
Политика

Путин возложил цветы к «Рубежному камню»

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Вести.Ru 06:13
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru вчера в 23:49
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Политика

В Сенате США начался процесс импичмента Дональда Трампа

Глава Верховного суда Джон Робертс и сенаторы, которые выполняют роль присяжных, приведены к присяге.
Эхо Москвы 16 января в 19:08
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Гаджеты

Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе

iXBT.com вчера в 06:41
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Общество

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
РИА Новости 03:15
Культура

Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены

Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Дни24 03:27
Политика

ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки

Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
RuNews24.ru вчера в 03:27
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
ТАСС 03:27
Интернет

Huawei запустила новую версию альтернативы сервисам Google

Китайская компания Huawei, которая старается удержать свои позиции на мировом рынке смартфонов на фоне американских санкций, работает над альтернативой Android и собственной версией сервисов Google.
iXBT.com вчера в 01:41
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
Газета.Ru вчера в 04:37
Футбол

Переговоры Соболева с ЦСКА приостановлены. Игрок вернулся в «Крылья»

Ранее самарцы начали сбор без Соболева, который в столице России вел переговоры с ЦСКА. Сейчас переговоры приостановлены.
Sports.ru 05:36
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Вести.Ru 05:36
Гаджеты

Неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

ToDay News Ufa 04:40
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год понижены

Минэкономразвития откорректировал утвержденные ранее коэффициенты-дефляторы на текущий год.
Главная книга 16 января в 10:42
Происшествия

Три человека погибли при лобовом ДТП на Кубани

Три человека погибли и четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на Кубани.
Известия 02:42
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ вчера в 10:14
Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тыс. из банковской ячейки

Столичная полиция устанавливает обстоятельства кражи из банковской ячейки 100 тыс. долларов.
ТАСС 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное