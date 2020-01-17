с чего всё началось

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.

Политика Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Армия и оружие Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Шоу-бизнес Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.

Политика Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.

Политика Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.

Футбол Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».