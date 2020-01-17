Наука
Газета.RuCNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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с чего всё началось
Как сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org, массовое извержение вулканов в Центральной Индии (траппы плато Декан) произошло задолго до вымирания динозавров, которое случилось около 66 млн лет назад.Известиявчера в 23:11
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Динозавров на Земле погубили астероиды: ученые отвергают версию вымирания из-за вулканов
Экология Регионоввчера в 01:31
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