Будьте в Плюсе

CNN: украинская армия начала готовиться к «серьезному контрнаступлению»

Вооруженные силы Украины приступили к подготовке «серьезного контрнаступления», сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников США, знакомых с данными разведки.
Военное дело
По информации источников, контрнаступление украинских военных будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.
Lenta.ru
«Сегодня мы начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области», — заявила пресс-секретарь командования Наталья Гуменюк.
РБК
В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях.
Политика Сегодня

Подробнее о событии

CNN: украинская армия начала готовиться к «серьезному контрнаступлению»
Военное дело13:44
CNN: Украина готовит поле боя на юге для «серьезного контрнаступления»
Медиазона10:02
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
CNN: ВСУ начали готовиться к контрнаступлению
Газета.Ru12:21
CNN: ВСУ начали операцию по «подготовке контрнаступления» на юге Украины
ФАН13:16
CNN: украинская армия начала операцию по подготовке контрнаступления
Общественная служба новостей11:32
CNN сообщил о начале операции ВСУ по подготовке контрнаступления
РБК11:09
CNN: ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению»
Lenta.ru12:41

Интересное

Симоньян ответила на угрозы «Азова» в свой адрес

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского террористического батальона "Азов"*.
РИА Новости13:53

WT назвала политику открытых дверей для мигрантов одним из признаков скорого краха США

Первым признаком внутреннего уничтожения Америки эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым — безнаказанность преступников, третьим — высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым — «поддержку варваров, живущих под боком» (речь о поддержке латиноамериканских стран) и проблемы с демографией.
Lenta.ru12:44

«Фонтанка»: финские таможенники изымают у россиян евро на границе

Сотрудники таможенной службы Финляндии предлагают взять на хранение изъятые у россиян евро.
Газета.Ru12:28

Белоусов: около 200 тыс. россиян могут стать безработными

Говорилось о количестве 200 тыс. или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал.
Коммерсантъ10:34

Бастрыкин поручил проверить поступающие в адрес семьи Симоньян от батальона «Азов» угрозы

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить факты угроз, поступивших в адрес главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и членов ее семьи от батальона "Азов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru13:43

ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек

Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник в Минобороны России.
РИА Новости13:36

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе отдыхают на тропическом острове

Купер и Шейк несколько лет назад были одной из самых ярких пар Голливуда, за их романом наблюдали люди со всех концов света.
OvideO.ru12:16

Мэр Одессы Труханов раскритиковал Зеленского и призвал провести переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.
РИА Новости07:48

В Херсонской области погиб зампредседателя администрации по сельскому хозяйству Ковалев

Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.
РИА Новости10:38

В сети появился трейлер фанатской версии «Ведьмак 4» на базе Unreal Engine 5

Энтузиаст с YouTube-канала TeaserPlay опубликовал трейлер фанатской версии игры "Ведьмак 4", созданной на движке Unreal Engine 5. Сообщение об этом появилось на сайте издания Dark Side of Gaming.
Газета.Ru09:37