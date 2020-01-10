Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников американской администрации.
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