Политика

Газета.RuГазета.RuCNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников американской администрации.
Читать в источнике
Комментировать1091

Подробнее о событии

Американская разведка сообщила о попадании двух ракет в украинский Boeing

URA.Ru04:11

CNN сообщил о попадании в украинский самолет в Иране двух ракет

РБК05:08

СМИ: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами

Коммерсантъ04:38

CNN сообщил о двух сбивших украинский самолет ракетах

Известия05:12

CNN: Украинский самолет в Иране мог быть сбит двумя ракетами

Эхо Москвы04:00

В США сообщили об уничтожении украинского Boeing двумя ракетами

Lenta.ru03:53

Украинский самолет в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами

Интерфакс03:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

Самолёт авиакомпании Nordwind жёстко сел в Анталье

REGNUM 06:52
Футбол

Игроки «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр

В пятницу у игроков Зенита завершился отпуск, сообщает официальный сайт клуба.
Советский спорт 07:22
Армия и оружие

Секретарь СНБО Украины обсудил катастрофу в Иране с послами Канады, Великобритании, Швеции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел встречу с послами Канады, Великобритании и Швеции.
ТАСС 07:39
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
REGNUM 07:34
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями

В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Происшествия

Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Lenta.ru 07:31
Политика

Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака.
Lenta.ru 07:24
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Экономика

Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
RT на русском вчера в 03:04
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
RT на русском 07:39
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Происшествия

Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате

RT на русском 04:26
Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks (WoT) компании Wargaming Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии» и попасть с ней в Госдуму.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

ТАСС 05:30
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Lenta.ru 06:31
Политика

Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Экономика сегодня 07:47
Шоу-бизнес

Ксения Бородина умилила поклонников своими детскими снимками

Телеведущая уже устала опровергать эти слухи. Она решила показать всем сомневающимся детские снимки. На фото звезде всего один годик.
Летидор 05:20
Политика

Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 13:51
Технологии

Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Ряд международных правозащитных организаций направили совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой пересмотреть политику предустановки приложений на смартфоны на операционной системе Google Android.
Известия 07:35
Футбол

Булатов будет уволен из «Спартака-2» - имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время

«Спартак-2» идет на 16-й строчке в ФНЛ. Ранее из «Спартака-2» в «Торпедо» на правах аренды ушел лучший бомбардир команды Александр Руденко.
ODDS.ru 05:28
Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:52
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Политика

Пушков ответил на заявление Киева о влиянии «Турецкого потока»

Как сообщал NEWS.ru, Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток».
News.ru вчера в 05:02
Кино

Кадры из продолжения «Аватара» появились в Сети

В Интернете опубликованы кадры из сиквела фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар».
Вечерняя Москва 08 января в 18:16
ещё по теме
Главное