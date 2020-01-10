Политика
Газета.RuCNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников американской администрации.
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Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Политика
Путин потребовал стабилизировать цены в Крыму
Органам власти Крыма и Севастополя необходимо принять меры, чтобы уровень цен соответствовал уровню доходов жителей полуострова.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Политика
ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Авто
Представлен обновлённый Honda Civic Type R
Дебют обновлённого хетчбэка Honda Civic Type R состоялся в рамках международной автовыставки в Токио.
Происшествия
Место крушения Boeing в Тегеране расчистили от улик
Место крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране расчистили от мусора и забрали улики.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Авто
В России подняли цены на новые автомобили
Транспорт
Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января
В Петербурге увеличиваются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения вступят в силу с 18 января.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Второй сезон сериала по культовой истории о Ведьмаке по мотивам фэнтези Анджея Сапковского покажет новых персонажей, некоторые из которых относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Космос
Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Армия и оружие
Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Дагестане
Во время подготовки будут проходить учения, в ходе которых корабли приготовят к бою, подготовятся к ведению борьбы за живучесть, а также отработают задачи каждодневной организации службы, быта и отдыха экипажей, сообщают в информагентстве ТАСС.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Общество
Грета Тунберг раскритиковала Федерера
Шведская эко-активистка Грета Тунберг поддержала акцию протеста против знаменитого теннисиста Роджера Федерера за его сотрудничество с известным швейцарским банком.
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина
На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Общество
Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ могут ввести в России
Правительство России намерено внести в Госдуму законопроект о введении в стране штрафов за завышение стоимости услуг ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций, сообщают «Известия».
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.