Политика
ИзвестияCNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
США стали «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии. Об этом 23 октября пишет сайт американского телеканала CNN.
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Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
По словам собеседника издания, кладбище удалось обнаружить благодаря тому, что некоторые члены группировки активно сотрудничают со следствием.
Lenta.ru 07:56
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Многие российские компании давно и успешно работают с партнёрами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке — Россия будет поддерживать такие планы с государственного уровня, заявил президент страны Владимир Путин.
Парламентская газета 04:59
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Футбол
Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов
Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.
Петербургский дневник 06:04
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Известия вчера в 11:53
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Авто
Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года
По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.
Daily-Motor.Ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество
Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами
Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.
РБК 08:23
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
News.ru вчера в 16:52
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вырвала у Ольги Бузовой победу в номинации «Прорыв года»
Ксения Собчак вырвала победу у Ольги Бузовой в номинации «Прорыв года» на вручении 10-й ежегодной премии журнала Moda Topical, которое состоялось в Москве 22 октября.
Пятый канал 09:29