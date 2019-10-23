США стали «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии. Об этом 23 октября пишет сайт американского телеканала CNN.

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Происшествия Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ По словам собеседника издания, кладбище удалось обнаружить благодаря тому, что некоторые члены группировки активно сотрудничают со следствием.

Политика Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Политика Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке Многие российские компании давно и успешно работают с партнёрами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке — Россия будет поддерживать такие планы с государственного уровня, заявил президент страны Владимир Путин.

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Происшествия Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Экономика Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.

Футбол Вместимость «Газпром Арены» увеличат к финалу Лиги чемпионов Генеральный директор петербургской «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о том, что вместимость стадиона к финалу Лиги чемпионов будет увеличена до 60 тысяч.

Авто Кроссовер Skoda Karoq привезут в РФ в первом квартале 2020 года По словам топ-менеджера, презентация нового кроссовера Skoda Karoq в России состоится в декабре этого года.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.

Общество Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Происшествия В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.