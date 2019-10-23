Политика
ИзвестияCNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
США стали «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии. Об этом 23 октября пишет сайт американского телеканала CNN.
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Армия и оружие
Минобороны определилось с концепцией применения ТОС-1А «Солнцепёк»
Военное обозрение вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман
Экспресс газета 01:28
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».
Известия 07:46
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года
Российская газета 08:22
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Общество
Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Гаджеты
Камера iPhone 11 Pro превратилась в реактивный огнемет в руках Арнольда Шварценеггера
В молодости Арнольд Шварценеггер был настолько крут, что в кинофильме «Коммандос» смог дважды выстрелить из одного и того же ствола реактивного огнемета M202A1 FLASH без перезарядки.
iXBT.com вчера в 15:10
Происшествия
Владелица фирмы в Польше выбросила умирать на улицу работника-украинца
Владелица фирмы в Польше выбросила на улицу умирающего работника-украинца.
Народные новости вчера в 20:09
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Кино
«Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат
Фильм «Форрест Гамп» американского режиссёра Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат.
News.ru 08:02
Армия и оружие
Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Здоровье
В Алтайском крае по поручению губернатора проверят проблемную больницу
Центральную районную больницу (ЦРБ) Ключевского района в Алтайском крае проверят по поручению губернатора региона Виктора Томенко.
ТАСС 03:38
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Политика
Члены избиркомов в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября
Члены избирательных комиссий в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября, - сообщает "Новая газета".
Эхо Москвы 07:31
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 15:59
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Происшествия
Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы
Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15