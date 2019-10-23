Политика

ИзвестияИзвестияCNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

США стали «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии. Об этом 23 октября пишет сайт американского телеканала CNN.
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В США заявили об очередном унижении из-за России

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