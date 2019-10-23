Политика
РИА НовостиCNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 12:21
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Общество
В Сочи покажут первый плацкартный вагон с душем
В ближайшие дни в Сочи покажут готовый плацкартный вагон с душем, холодильниками, микроволновками и розетками.
СочиСтрим вчера в 02:44
Происшествия
Водитель иномарки переехал пенсионерку во дворе дома в Ангарске
ИрСити вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег
Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Политика
СМИ рассказали о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора
Владимир Зеленский обсуждал со своими советниками требование Дональда Трампа провести расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для попытки импичмента Трампа.
Дождь 16:07
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК 17:00
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Технологии
Создан первый чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
ЦДИ ПО вчера в 13:21
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс вчера в 12:04
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Известия 13:07
Общество
Вандалы осквернили памятник Красной армии и Чехии
Новостной фронт 10:25
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Московский Комсомолец 13:19
Кино
Как снимался «Текст» с Александром Петровым
В четверг в прокат выходит фильм «Текст» — экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского с Александром Петровым в главной роли.
RT на русском 12:26
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Rambler News Service вчера в 11:47
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом волонтера штаба Соболь
Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста активиста Сергея Фомина (волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь) по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 06:08
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44