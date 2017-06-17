Политика

РИА НовостиРИА НовостиCNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

Глава Минобороны Сергей Шойгу после успешных переговоров лидеров двух стран "фактически заявил, что американцам пора уйти из Сирии". Таким образом американские журналисты, вероятно, расценили слова министра о том, что у США осталось полтора часа на то, чтобы выполнить свои обязательства.
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