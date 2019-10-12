Армия и оружие

РБКРБКCNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
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Курды узнали о предательстве США через Twitter

РЕН ТВ19:55

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Газета.Ru16:59

СМИ: курды требуют от США остановить Турцию или разрешить обратиться за помощью к России

Коммерсантъ13:13

СМИ: сирийские курды решили попросить Россию защитить их от Турции

Московский Комсомолец15:07

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

РБК14:28

Сирийские курды призвали США добиться остановки военной операции Турции

Эхо Москвы16:00

CNN: курдский командир хочет привлечь ВКС РФ к защите неба над северо-востоком Сирии

ТАСС12:29
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Общество

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

RT на русском 09:28
Политика

«День тишины» наступил в Польше перед парламентскими выборами

Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами.
ТАСС вчера в 18:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости 10 октября в 22:48
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Происшествия

Трое жителей Брянска убили мужчину и замуровали его тело бетоном

В Брянске расследуется убийство местного жителя. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в региональном Следственном комитете.
БрянскToday 11:55
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели вчера в 12:39
Экономика

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Кино

Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor 06:22
Гаджеты

В Сети появились характеристики нового 5G смартфона от Nokia

Вследствие публикации рендера одним из инсайдеров в Сети появились технические характеристики нового 5G смартфона от Nokia.
Дни24 вчера в 09:15
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

Известия 00:06
Политика

Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики

По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики.
РБК 20:55
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне

Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек.
News.ru вчера в 14:43
Технологии

«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата

В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Экономика

Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику

По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Росбалт вчера в 11:00
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Единоборства

Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230

Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.
Спорт-Экспресс 16:59
Единоборства

Непобежденный Усик дебютирует в новой категории

BFM.ru 09:26
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие

В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал 19:58
Армия и оружие

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия 19:37
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Общество

В Гидрометцентре заявили о погодной аномалии в России

В большинства регионах России температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов.
Газета.Ru 02:22
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
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Geely представила обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7

Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня 10 октября в 04:17
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