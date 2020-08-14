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Интерфакс
Интерфакс

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

CNN утверждает, что США отказались от помощи России в создании вакцины от коронавируса

ТАСС23:43
РИА Новости

CNN сообщил об отказе США от помощи России в разработке вакцины от COVID

РИА Новости23:39
Lenta.ru

США отказались принять помощь России в разработке вакцины от COVID-19

Lenta.ru22:09
Коммерсантъ

CNN: США отказались от сотрудничества с Россией по разработке вакцины

Коммерсантъ22:17
РБК

CNN узнала об отказе США сотрудничать с Москвой при разработке вакцины

РБК22:23
Интерфакс

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Интерфакс22:04
BFM.ru

Россия предложила помочь США с созданием вакцины против Covid-19

BFM.ru18:17

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,2K

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,2K

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК21:46
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Эксперт оценил заявление о «деньгах за дестабилизацию» в Белоруссии из РФ

Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
РИА Новости17:34
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Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина против геморрагической лихорадки Эболы была создана в течение 15 месяцев, а вакцина от коронавирусной инфекции — в течение 5 месяцев.
Нагатино-Садовникивчера в 05:12
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