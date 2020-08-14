Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
Российский эксперт, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев назвал бредом слова члена инициативной группы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, который в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил, что принимал деньги от московских политологов за "дестабилизацию ситуации" в республике.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина против геморрагической лихорадки Эболы была создана в течение 15 месяцев, а вакцина от коронавирусной инфекции — в течение 5 месяцев.