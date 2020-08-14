CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
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Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.В источнике
С чего всё началось
Ранее телеканал CNN
со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
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