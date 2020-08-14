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Интерфакс
Интерфакс

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.В источнике
С чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
РИА Новости01:33
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минздраве опровергли отправку предложения США помочь в разработке вакцины

Lenta.ru01:55
Интерфакс

Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Интерфакс01:15
РИА Новости

Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19

РИА Новости01:33
Коммерсантъ

В Минздраве заявили, что официальных предложений США по вакцине не было

Коммерсантъ01:18
ТАСС

Минздрав опроверг заявление CNN об отказе США работать с Россией над вакциной от COVID-19

ТАСС01:43
URA.Ru

США отвергли помощь России в разработке вакцины от коронавируса

URA.Ru23:59
РБК

CNN узнала об отказе США сотрудничать с Москвой при разработке вакцины

РБК22:23

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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«Локомотив» сделал предложение по колумбийскому форварду Вергаре

В финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит попытки конкурентов, однако колумбийский клуб предпочёл бы продать своего форварда в более сильную лигу, чем российскую – в частности в немецкую.
Чемпионат03:09