Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.В источнике
С чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
РИА Новости01:33
Подробнее о событии
РИА Новости

Минздрав прокомментировал материал CNN о разработке вакцины от COVID-19

РИА Новости01:33
Lenta.ru

В Минздраве опровергли отправку предложения США помочь в разработке вакцины

Lenta.ru01:55
ТАСС

Минздрав опроверг заявление CNN об отказе США работать с Россией над вакциной от COVID-19

ТАСС01:43
РБК

Минздрав опроверг данные об отказе США работать с Россией над вакциной

РБК04:36
Коммерсантъ

В Минздраве заявили, что официальных предложений США по вакцине не было

Коммерсантъ01:18
Интерфакс

Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Интерфакс01:15
URA.Ru

США отвергли помощь России в разработке вакцины от коронавируса

URA.Ru23:59

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
215

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
381

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
80

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
76

Жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу приложения WeChat

В Китае специалисты по работе с общественностью провели социологический опрос, результаты которого показали, что почти все жители Поднебесной готовы отказаться от использования продукции Apple.
Экономика сегодня04:20
30

Ростех и ОКБ «Факел» создают уникальный комплекс для мониторинга судоходства из космоса

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех и опытное конструкторское бюро "Факел" разработали прототип комплекса на основе космического аппарата нанокласса для мониторинга движения морских и речных судов.
ADVIS.ru11 августа в 04:59
2

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется в декабре-январе

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Интерфакс01:50
17

Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30