с чего всё началось

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

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