Коронавирус
ИнтерфаксCNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназваных российских чиновников.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.РИА Новости01:33
Подробнее о событии
Показать все источники
CNN: США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 23:50
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Технологии
В Китае готовы отказаться от iPhone в пользу приложения WeChat
В результате соцопроса китайских пользователей iPhone выяснилось, что около 95% владельцев американских смартфонов готовы отказаться от них в пользу приложения WeChat.
Anonsens вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала округлившийся живот
Недавно в Instagram-аккаунте супруги Владимира Преснякова Налью Подольской появились снимки с празднования 5-летия дочерей её сестры Юлианны.
Территория новостей 00:52
Общество
Мишустин возьмет на контроль строительство больницы на Камчатке
EastRussia вчера в 21:31
Происшествия
Два человека погибли в результате столкновения семи автомобилей в Уфе
В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали и на данный момент находятся в больнице.
Известия вчера в 13:58
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
Общество
ПФР напомнил о дополнительных выплатах для россиян старше 80 лет
С первого января текущего года фиксированная выплата составляет 5 тысяч 686 рублей. Размер повышенной пенсии достигает 11 тысяч 372 рублей.
Evo-rus.com 01:39
Политика
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Газета.Ru вчера в 16:22
Технологии
Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games подала 62-страничный иск в суд против Apple, удалившей Fortnite из магазина App Store.
REGNUM вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
CT news вчера в 12:45
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
Общество
Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину
МИД предложил вместо безвозмездного возвращения из-за границы граждан в случае угрозы жизни гарантировать возврат из-за рубежа всем россиянам при условии возврата расходов в бюджет.
Lenta.ru 00:31
Футбол
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия вчера в 20:00
Здоровье
Эпидемиолог объяснила рост числа заболевших в Свердловской области
На протяжении месяца в Свердловской области уменьшается число новых случаев COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:47
Культура
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Известия вчера в 09:06
Гаджеты
Intel выпустит мощные видеокарты в 2021 году
Представители компании Intel рассказали, что в следующем году на рынке появятся мощные видеокарты с поддержкой трассировки лучей.
Vevby.ru вчера в 16:39
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Названы имена всех участников нового сезона шоу «Ледниковый период»
Территория новостей вчера в 11:17
Политика
Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства.
Газета.Ru вчера в 22:38
Общество
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия 00:13
Политика
Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»
Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru вчера в 21:37
Общество
Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября
Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября.
Газета.Ru вчера в 11:00
Путешествия
Турецкие гиды обманом вынуждают туристов покупать экскурсии
ФАН вчера в 20:58
Авто
Подразделение BMW М планирует производство универсала
Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс вчера в 03:23
Автоспорт
Формула E: Команда Venturi рассталась с Фелипе Массой
Сразу после финиша финальной гонки 2020 года команда Venturi Racing объявила о том, что прекращает сотрудничество с Фелипе Массой.
F1news.ru вчера в 15:24
Энергетика
Импорт российского газа для Китая становится все менее выгоден
Сложное ценообразование, которое привязано к стоимости нефти, делает поставляемый РФ трубопроводный газ не таким выгодным для КНР, нежели сжиженный.
Evo-rus.com 01:15
Игры
Embracer Group купила разработчиков Metro и шесть других студий
Корпорация Embracer Group приобрела семь новых студий, среди которых есть 4A Games — разработчик игр серии Metro.
CyberSport.ru вчера в 04:16
Здоровье
Ученые раскрыли количество жертв фейков о коронавирусе
Газета.Ru 01:09
Политика
Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи.
РБК вчера в 20:24