СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит в ноябре 2019 года для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских.