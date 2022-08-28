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CNN узнал о наведении ракет Греции по самолетам-разведчикам Турции

Греция навела ракеты из системы противовоздушной обороны С-300 на турецкие самолеты-разведчики F-16, пишет
 CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции.
РБК
Источники в оборонном ведомстве утверждают, что греческие истребители заблокировали радарами F-16, чтобы помешать вылету турецких боевых самолетов.
Lenta.ru
Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300, расположенной на Крите, зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на истребителях в момент выполнения разведывательной миссии в трех километрах к западу от острова Родос.
Lenta.ru
В частности, Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, турецкие самолеты с вооружением регулярно пролетают в этом воздушном пространстве без предоставления плана полетов.
ТК Звезда

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