Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300, расположенной на Крите, зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на истребителях в момент выполнения разведывательной миссии в трех километрах к западу от острова Родос.
«Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.
В ближайшее время ЕС столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России, заявил в интервью Kronen Zeitung верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.