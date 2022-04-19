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CNN: в США признали, что поставляемое Украине вооружение пропадает в «черной дыре»

Минобороны США имеет мало возможностей отслеживать отправленное на Украину вооружение, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на телеканал CNN.
Газета.Ru
Как передает CNN, ссылаясь на источник в министерстве обороны, риск заключается в том, что в долгосрочной перспективе часть отправленного Киеву вооружения «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых США не собирались вооружать».
Взгляд.ру
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.
Взгляд.ру
В утвержденный властями США на прошлой неделе очередной пакет военной помощи Украине вошли артиллерийские орудия, наряду с бронетранспортерами, вертолетами, барражирующими боеприпасами и безэкипажными судами.
РИА Новости

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