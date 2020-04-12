Политика
РИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Технологии
Во Франции археологи нашли флягу римского легионера
Волга-Медиа 00:33
Культура
Ежегодный фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса
Daily Mail отметил, что Burning Man отмечается с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и в этом году был запланирован на 30 августа.
Народные новости вчера в 03:52
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Авто
Появились фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня вчера в 04:25
Общество
Более 220 россиян вылетели на родину спецрейсами из Сеула
Вечерняя Москва 05:17
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Наука
В России найден способ ускорить поиск допинга у спортсменов
Два относительно простых дополнительных анализа, которые предложили авторы научной статьи, сокращают пространство поиска до 1515 молекул — в 13 раз.
Популярная механика 04:34
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Общество
Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
Общество
В Курской области зафиксирована первая смерть больного коронавирусом
По последним данным, в регионе зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три человека выписаны по выздоровлению.
Коммерсантъ Воронеж 05:30
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv вчера в 09:17
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
Общество
Трансгендеры насиловали сотрудниц тюрем в Британии
Среди заключенных в Великобритании до 1,5 тысячи позиционируют себя как трансгендеры.
iReactor 04:14
Происшествия
В Тульской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе трое - в Тульской области.
РИА Новости 04:29
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru 09 апреля в 22:14
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Политика
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом.
Российская газета 02:48
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР предсказал переломную точку в пандемии
Развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире будет продолжаться еще минимум две недели, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
Народные новости 02:30
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru 09 апреля в 06:06
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru вчера в 11:24
Общество
Число случаев коронавируса в Саратовской области снизилось до 42
По Саратовской области произошла корректировка данных вновь выявленных за сутки заболевших коронавирусом.
Регион 64 04:34
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
Гаджеты
Свежие патенты AMD намекают на разработку монструозных гибридных процессоров
В августе 2015 года стало известно, что компания AMD ведёт разработку мощнейшего APU под названием Exascale Heterogeneous Processor (EHP).
3DNews 10 апреля в 11:28