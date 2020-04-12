"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter. По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 530 тысяч больных коронавирусом, скончались 20 508 человек.

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

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