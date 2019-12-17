Политика

ТАССТАССCNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN.
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CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

ТАССвчера в 22:37

СМИ: В США заявили, что российский корабль опасно маневрирует у берегов Флориды

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«Беспорядочно маневрировал»: Русский корабль-разведчик заставил понервничать американцев - источник

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«Небезопасным образом». CNN сообщил о бепорядочных маневрах российского корабля у берегов Флориды

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CNN сообщил о «беспорядочных манёврах» российского разведкорабля у берегов США

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США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов

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CNN сообщает о разведывательном корабле РФ рядом с побережьем США

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