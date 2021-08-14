В Иркутской области арестовали обвиняемого в двойном убийстве и взятии ребенка в заложники

Тайшетский городской суд в Иркутской области арестовал на два месяца 45-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве женщины и ее сына и насильном удержании их родственницы - 13-летней девочки.