Lenta.ruCNN: в дипмиссии США в столице Афганистана Кабуле начали уничтожать секретные документыСотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств.Lenta.ruПосле объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии.Lenta.ruО закрытии посольств в Кабуле из-за наступления талибов объявили также Норвегия и Дания.Эхо МосквыПо поступающим сообщениям, талибы уже захватили ряд ключевых афганских городов и продолжают продвигаться в направлении Кабула.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКРусская ПланетаИА Красная ВеснаРидусLife.ruKadara.ruФАНРБКAnewsЦарьградНовый ДеньТелеканал RTVIТК ЗвездаНовая газетаГазета.RuПодробнее о событииПосольство США в Афганистане приступило к уничтожению секретных документовМосковский Комсомолец03:15Американским дипломатам в Кабуле приказано уничтожить документы и компьютерыLife.ruвчера в 15:40Politico: Пентагон считает неизбежной полную эвакуацию посольства из КабулаИА Красная Веснавчера в 16:50Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалыИнтерфакс19:47В посольстве США в Кабуле уничтожают документыНовый Деньвчера в 15:39Politico: в Пентагоне считают неизбежной полную эвакуацию сотрудников посольства в КабулеТАССвчера в 16:19Посольство США в Кабуле приказало персоналу уничтожить секретные материалыРоссийская газетавчера в 14:29Показать ещёОценить53Поделиться