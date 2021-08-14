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CNN: в дипмиссии США в столице Афганистана Кабуле начали уничтожать секретные документы

Сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств.
Lenta.ru
После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии.
Lenta.ru
О закрытии посольств в Кабуле из-за наступления талибов объявили также Норвегия и Дания.
Эхо Москвы
По поступающим сообщениям, талибы уже захватили ряд ключевых афганских городов и продолжают продвигаться в направлении Кабула.
Интерфакс

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