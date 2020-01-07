с чего всё началось

Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.

CNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

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Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Политика Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны.