Армия и оружие

Красная веснаКрасная веснаCNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
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Расчеты размещенных на Ближнем Востоке комплексов противоракетной обороны Patriot, так же, как и все остальные военные США в регионе, были приведены в полную боевую готовность после того, как разведка сообщила об угрозе нанесения Ираном ударов с помощью беспилотников, сообщает
 телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
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