Армия и оружие
РИА НовостиCNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.
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Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Общество
Правительство изменило правила ухода в отпуск
Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip — новый складной смартфон Samsung
Недавно стало известно о том, что следующий смартфон Samsung, который будет оснащен сгибающимся экраном, выйдет под названием Galaxy Bloom, а не Samsung Galaxy Fold 2, как считалось ранее.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Общество
Над Украиной зафиксирована наибольшая концентрация угарного газа в мире
Над территорией Украины снова фиксируется наибольшая концентрация угарного газа (СО) в мире, которая сопоставима с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Музыка
Умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт
Барабанщик и автор песен канадской прогрессив-рок группы Rush Нил Пирт умер в возрасте 67 лет в калифорнийском городе Санта-Моника.
Политика
В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Общество
В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена
Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Политика
Правительство Ливии обвинило Хафтара в нарушении перемирия
Культура