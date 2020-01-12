Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиCNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.
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CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

РИА Новости02:21

CNN: военные США укрылись в убежищах за 2,5 часа до удара Ирана по базе Айн-эль-Асад

ТАССвчера в 21:42

Военные США в Ираке были заранее оповещены об ударе Ирана

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РБКвчера в 23:57

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Вести.Ruвчера в 22:09

CNN: военные узнали об ударе по базам США в Ираке за 2,5 часа

Коммерсантъвчера в 21:58

Военные США узнали об авиаударе Ирана за 2 часа до атаки

Газета.Ru01:15
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
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Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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