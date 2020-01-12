Армия и оружие
РИА НовостиCNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.
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Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.
Политика
Миллер рассказал о контрактах на поставки газа по «Турецкому потоку»
«Поставки по «Турецкому потоку» полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором», — сказал Миллер.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Футбол
«Ростов» просматривает защитника «Шинника» Кожемякина
Защитник «Шинника» Олег Кожемякин отправился с «Ростовом» на первый сбор в ОАЭ.
Общество
В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет»
Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
Единоборства
Диллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера
Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт рассказал о том, как он в прошлом работал в тренировочном лагере экс-чемпиона мира Владимира Кличко.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные президентские выборы на 22 марта, заявил председатель избиркома Тамаз Гогия.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи
Власти Ирана «намеренно» обманули весь мир, зная с самого начала о своей вине за сбитый украинский «Боинг 737», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 декабря на заседании правительства.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Происшествия
Полиция Украины выясняет обстоятельства драки хасидов с жителями Умани
Полиция Украины выясняет обстоятельства конфликтной ситуации между евреями и местными жителями города Умань Черкасской области.
Кино
Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»
Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими
Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить трансфер марокканского защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, утверждает Sport.de.
Игры
Activision пожертвует на борьбу с пожарами в Австралии всю прибыль с продаж комплекта скинов в Call of Duty: Modern Warfare
Фанаты попросили Activision и Infinity Ward пожертвовать средства с продаж набора The Outback на борьбу с пожарами и их последствиями.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Футбол