Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Политика Миллер рассказал о контрактах на поставки газа по «Турецкому потоку» «Поставки по «Турецкому потоку» полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором», — сказал Миллер.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Общество В школьных аттестатах появится новая оценка «зачет» Министерство просвещения РФ готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Единоборства Диллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт рассказал о том, как он в прошлом работал в тренировочном лагере экс-чемпиона мира Владимира Кличко.

Политика ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные президентские выборы на 22 марта, заявил председатель избиркома Тамаз Гогия.

Общество В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.

Происшествия Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.

Политика Нетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи Власти Ирана «намеренно» обманули весь мир, зная с самого начала о своей вине за сбитый украинский «Боинг 737», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 декабря на заседании правительства.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Кино Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе» Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.