Армия и оружие
РИА НовостиCNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
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ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
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«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
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Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность.
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Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Космос
В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Футбол
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Происшествия
Братья в Беларуси приговорены к смертной казни за убийство учительницы
В белорусском Черикове приговорили к смертной казни двух братьев по обвинению в убийстве учительницы.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Происшествия
В России пьяный школьник убил отчима
В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».