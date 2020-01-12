Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок. Об этом CNN рассказали сами военнослужащие во время экскурсии по объекту. Часть персонала эвакуировали с баз на самолете.

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

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