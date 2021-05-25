Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

CNN: встреча Путина и Байдена пройдёт в Швейцарии

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится в Швейцарии. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.В источнике

Подробнее о событии

CNN назвал даты проведения встречи Путина и Байдена

РБКвчера в 09:12

СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена

Взгляд.рувчера в 08:27

CNN: встреча Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Женеве

ТАССвчера в 08:55

CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

РИА Новостивчера в 08:49

В США назвали дату и место встречи Путина и Байдена

Lenta.ruвчера в 08:38

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

Интерфаксвчера в 08:38

CNN: Путин и Байден встретятся 15–16 июня в Женеве

Коммерсантъвчера в 09:07

Елена Маркосян: В середине июня Путин и Байден

Голос Правды17:36
Интересное

Швейцария потерпела самое крупное поражение от Швеции на чемпионате мира за 34 года

В матче группового этапа чемпионата мира Швейцария проиграла Швеции со счетом 0:7. Это самое крупное поражение альпийской сборной в матчах ЧМ против «Тре Крунур» за 34 года.
Спорт-Экспрессвчера в 16:25

Первый опытный газогенератор двигателя ПД-8 для Sukhoi Superjet New покажут в Москве

На выставке МАКС-2021 будет представлен образец газогенератора ПД-8, который недавно был собран на базе объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для региональных самолетов, в частности SSJ-NEW.
Properm.ruвчера в 07:30

В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне

Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут говорить о планах готовить граждан к ведению партизанской войны.
РИА Новости19:33

Водителям в РФ рассказали, как часто нужно менять масло в вариаторе

Как часто следует выполнять эту процедуру, чтобы вариаторная КП прослужила долго, мы расскажем далее, опираясь на материалы издания "Автовзгляд". drive2.ru Как правило, масло в вариаторе требуется менять каждые 40 000 - 60 000 км пробега.
SM Newsвчера в 08:54

«Бумагу просто перекачали»: почему после поглощения ТАИФа увяли акции КОСа и НКНХ?

Оптимизм инвесторов и спекулянтов иссяк, но шансы для нового ралли есть — рост цен на полимеры и подготовка СИБУРа к IPO Взрывной рост акций "Казаньоргсинтеза" и подъем котировок "Нижнекамскнефтехима" на волне новостей о продаже ТАИФа СИБУРу сменился угасанием интереса инвесторов — сейчас татарстанские компании торгуются на уровне апрельских минимумов.
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:57