«Бумагу просто перекачали»: почему после поглощения ТАИФа увяли акции КОСа и НКНХ?

Оптимизм инвесторов и спекулянтов иссяк, но шансы для нового ралли есть — рост цен на полимеры и подготовка СИБУРа к IPO Взрывной рост акций "Казаньоргсинтеза" и подъем котировок "Нижнекамскнефтехима" на волне новостей о продаже ТАИФа СИБУРу сменился угасанием интереса инвесторов — сейчас татарстанские компании торгуются на уровне апрельских минимумов.