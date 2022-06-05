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CNN заявил, что экономика США очутилась прямиком в сортире

Экономика Соединенных Штатов стремительно замедляется.
ФАН
Федеральный резерв решил повысить ставку на рекордный уровень за последние 20 лет.
NVL
Одной из причин плачевного состояния американской экономики является глобальный дефицит энергоносителей, начавшийся после старта спецоперации России на Украине.
ФАН
«Другими словами, экономика Соединенных Штатов, возможно, уже оказалась в сортире, и нам остается только молиться, чтобы никто не нажал на кнопку смыва», — говорится в публикации.
ФАН

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