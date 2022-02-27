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CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы

Исключение российских банков из SWIFT нанесет ущерб не только России, но и экономике Европы.
Московский Комсомолец
Аналитики заявляют, что отключение России из системы в любом случае приведёт к ещё большим неудобствам в международных операциях.
Yakutsk.ru
Однако отключение может обойти часть банков, в которых проходят транзакции за торговлю электроэнергией.
Yakutsk.ru
В то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.
Интерфакс

Подробнее о событии

СNN: Отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы
FBM.ru02:17
CNN: отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы экономике Европы
Московский Комсомолец00:31
CNN: отключение банков России от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы
Banki Loans01:00
CNN: Отключение банков России от SWIFT создаст затруднения Европейской экономике
Yakutsk.ru02:00
CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы
Интерфакс22:45

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