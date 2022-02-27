ИнтерфаксCNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыИсключение российских банков из SWIFT нанесет ущерб не только России, но и экономике Европы.Московский КомсомолецАналитики заявляют, что отключение России из системы в любом случае приведёт к ещё большим неудобствам в международных операциях.Yakutsk.ruОднако отключение может обойти часть банков, в которых проходят транзакции за торговлю электроэнергией.Yakutsk.ruВ то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСNN: Отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыFBM.ru02:17CNN: отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы экономике ЕвропыМосковский Комсомолец00:31CNN: отключение банков России от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыBanki Loans01:00CNN: Отключение банков России от SWIFT создаст затруднения Европейской экономикеYakutsk.ru02:00CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыИнтерфакс22:45Показать ещёОценить102Поделиться