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CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы

Решение ЕС и США отключить ряд банков Российской Федерации от системы SWIFT негативно отразятся не только на самой России, но и Европе, прокомментировал решение Запада телеканал CNN.
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В то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.
Интерфакс
Однако, журналисты CNN допускают, что США и Европа освободит от санкций платежи, связанные с оплатой энергоносителей, сообщает Интерфакс
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Представители США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет издание Handelsblatt.
Экономика сегодня

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