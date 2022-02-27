ИнтерфаксCNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыРешение ЕС и США отключить ряд банков Российской Федерации от системы SWIFT негативно отразятся не только на самой России, но и Европе, прокомментировал решение Запада телеканал CNN.Banki LoansВ то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.ИнтерфаксОднако, журналисты CNN допускают, что США и Европа освободит от санкций платежи, связанные с оплатой энергоносителей, сообщает Интерфакс.Banki LoansПредставители США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет издание Handelsblatt.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняRuposters.ruYakutsk.ruФАНПодробнее о событииCNN: отключение России от SWIFT нанесет ущерб крупным экономикам ЕвропыАргументы недели04:03CNN: отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы экономике ЕвропыМосковский Комсомолец00:31CNN: отключение российских банков от SWIFT создаст проблемы для экономики ЕвропыФАН03:03СNN: Отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыFBM.ru02:17CNN: отключение банков России от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыBanki Loans01:00CNN: исключение банков РФ из SWIFT нанесет ущерб крупным экономикам ЕСЭкономика сегодня03:06CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыИнтерфакс22:45Показать ещёОценить140Поделиться